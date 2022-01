Stuttgart

Über 275.000 Besucher im Länderpavillon bei Expo in Dubai

25.01.2022, 11:35 Uhr | dpa

Der Pavillon von Baden-Württemberg bei der Weltausstellung in Dubai zieht zahlreiche Besucher an. Inzwischen seien mehr als 275.000 Gäste empfangen worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Stuttgart mit. "Die Besucherzahlen können sich wirklich sehen lassen", sagte Ressortchefin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), die sich momentan in Dubai anlässlich des "Ehrentags Baden-Württemberg" aufhält. Der Ehrentag biete dem Land die große Chance, das Bundesland in den Fokus der Expo-Öffentlichkeit zu rücken.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie verkürzt Hoffmeister-Kraut ihre Dubai-Reise. Sie kommt bereits am Mittwoch wieder zurück. Die Reise sollte nach früheren Angaben vom 23. bis zum 27. Januar dauern und weitere Programmpunkte umfassen. Die CDU-Politikerin hatte bereits im November wegen der Corona-Lage eine Reise nach Dubai abgesagt.

Das Baden-Württemberg-Haus auf der Expo hatte sich erheblich verteuert und schließlich zu einem Landtags-Untersuchungsausschuss geführt. Eigentlich sollte eine Projektgesellschaft den Pavillon komplett mit Hilfe von Firmen finanzieren. Weil aber Sponsoren ihre Zusagen zurückzogen, sprang das Land ein.