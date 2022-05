Agrarminister der G7-Industriestaaten schließen Treffen ab

Mit einer Debatte ├╝ber nachhaltige Landwirtschaft schlie├čen die Agrarminister der f├╝hrenden westlichen Industriestaaten (G7) am Samstag (10.30 Uhr) ihr Treffen in Stuttgart ab. Der deutsche Landwirtschaftsminister Cem ├ľzdemir (Gr├╝ne) will sich als Gastgeber am fr├╝hen Nachmittag (13.30 Uhr) vor den Medien zu den Ergebnissen des zweit├Ągigen G7-Ministerkonferenz auf Schloss Hohenheim ├Ąu├čern.