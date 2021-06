Wiesbaden

Unfallflucht: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Flüchtigen

27.06.2021, 12:09 Uhr | dpa

Die Wiesbadener Polizei hat in der Nacht zu Sonntag mit einem Hubschrauber nach zwei flüchtigen Insassen eines Autos gesucht, deren Wagen sich zuvor zwischen Breckenheim und Wildsachsen überschlagen hatte. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen waren die beiden Insassen nach dem Unfall in Richtung Wald geflohen. Daraufhin sei ein Hubschrauber für die Suche angefordert worden. Die Gesuchten hätten jedoch nicht gefunden werden können. Zeugenangaben zufolge seien sie vermutlich unverletzt gewesen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.