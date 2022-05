Verdacht auf illegales Autorennen: 19-Jähriger gestoppt

Die Polizei hat auf einer Autobahn zwischen Wiesbaden und Mainz einen jungen Autofahrer gestoppt, weil er ein verbotenes Rennen gefahren haben soll. Der PS-starke Wagen und der F├╝hrerschein des 19-J├Ąhrigen wurden sichergestellt, wie die Polizei am Sonntag in Wiesbaden mitteilte. Demnach war der Mann in der Nacht zum Samstag einer Zivilstreife aufgefallen, als er zun├Ąchst andere Autofahrer dr├Ąngelte und dann ├╝ber die A643 raste.