Vertrag bis 2025: Wolfsburg bestätigt Kovac-Verpflichtung

Niko Kovac wird wie erwartet neuer Trainer des VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen gaben die Bundesliga-Rückkehr des ehemaligen Meistercoaches von Bayern München am Dienstag bekannt. Der 50-Jährige unterschrieb in Wolfsburg einen bis 2025 gültigen Vertrag. Als Co-Trainer bringt er wie schon bei den Bayern, bei Eintracht Frankfurt, bei der kroatischen Nationalmannschaft und zuletzt auch bei AS Monaco seinen Bruder Robert Kovac mit.