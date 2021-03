Ex-HSV-Trainer wird Nachfolger

Leverkusen feuert Trainer Peter Bosz

23.03.2021, 11:09 Uhr | t-online, MEM

Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen von Trainer Peter Bosz getrennt. Auch der Nachfolger steht bereits fest: Es ist ein ehemaliger HSV-Coach.

Der ambitionierte Bundesligist Bayer Leverkusen hat auf die anhaltende Talfahrt reagiert und sich von Trainer Peter Bosz getrennt. Dies gab der Tabellensechste am Dienstag bekannt. Als Nachfolger übernimmt Hannes Wolf mit sofortiger Wirkung, als Co-Trainer kehrt Peter Hermann zurück.

Die Werkself, Mitte Dezember noch Tabellenführer, verlor im Kalenderjahr 2021 zehn ihrer 17 Pflichtspiele. Am Sonntag setzte es beim 0:3 bei Abstiegskandidat Hertha BSC die höchste Saisonniederlage.



"Das 0:3 bei Hertha war bezeichnend"

Sport-Geschäftsführer Rudi Völler erklärte in einer Mitteilung des Klubs: "Angesichts der fußballerischen Entwicklung in den vergangenen Wochen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Trennung von Peter Bosz nicht mehr zu umgehen ist. Das 0:3 am Sonntag bei Hertha BSC war leider bezeichnend, unsere Mannschaft ist zuletzt immer wieder in dieselben Muster verfallen."

Sportdirektor Simon Rolfes ergänzt in Bezug auf Wolf: "Mit dem neuen Trainergespann wollen wir nun die Wende schaffen und den zuletzt verlassenen Erfolgsweg wieder einschlagen. Hannes Wolf hat sich schon als sehr junger Trainer eindrucksvoll bei großen Klubs in Szene gesetzt – besonders überzeugend durch den Bundesliga-Aufstieg mit dem VfB Stuttgart. Hannes steht für einen Fußball, den wir bei Bayer 04 spielen wollen: intensiv, offensiv, aggressiv, attraktiv."

Herrmann: "Für mich schließt sich damit ein Kreis"

Wolf war zuletzt Coach beim DFB, als Trainer der U18. Von September 2016 bis Januar 2018 stand er beim VfB Stuttgart an der Seitenlinie, danach war er bis Juni 2019 Chefcoach beim HSV.

Wolfs neuer Co.-Trainer Peter Herrmann war selbst 29 Jahre als Spieler, Co.- und Interimstrainer für Leverkusen zuvor tätig, kennt den Verein gut. Er sagt in der Mitteilung des Vereins: "Für mich schließt sich damit ein Kreis. Ich bin wieder dort, wo meine Fußball-Karriere richtig Fahrt aufgenommen hat und wo ich mich einfach zu Hause fühle. Ich bin glücklich, wenn ich diesem Verein helfen kann."

Der nun entlassene Peter Bosz war seit Dezember 2018 Trainer in Leverkusen. Zuvor hatte er in der Bundesliga bereits Borussia Dortmund trainiert.