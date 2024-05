Gegen Real Madrid ging es für den FC Bayern darum, das deutsche Finale in Wembley gegen den BVB perfekt zu machen. Doch sie scheiterten dramatisch.

Der FC Bayern München hat den Einzug ins Champions-League-Finale auf dramatische Art und Weise verpasst. Im Rückspiel des Halbfinals gegen Real Madrid kassierten die Münchner eine 1:2-Niederlage und schieden nach dem 2:2-Remis im Hinspiel somit aus.

Alphonso Davies hatte den deutschen Rekordmeister dabei gegen speziell in der zweiten Hälfte drückend überlegende Madrilenen in der 69. Minute aus dem Nichts per Traumtor in Führung gebracht. Als Bayern schon wie der sichere Sieger aussah, kam jedoch die späte Wende. Joselu schockte den deutschen Rekordmeister mit einem späten Doppelpack in der 88. Minute und in der ersten Minute der Nachspielzeit. Dabei erlaubte sich der zuvor bärenstarke Neuer beim ersten Gegentor einen schweren Patzer. Selbst am Ende 14 Minuten Nachspielzeit reichten nicht mehr für den Ausgleich.

Madrid spielt damit am 1. Juni gegen den BVB in London um 15. Champions-League-Titel.

So lief das Spiel:

Die ersten Chancen ließen der Klasse der Spieler angemessen nicht lange auf sich warten. Bereits in der sechsten Minute spielte Reals Dani Carvajal einen Ball von rechts flach in die Mitte, dort kam jedoch keiner seiner Mitspieler rechtzeitig vor das Tor, um den scharf gespielten Ball einzuschieben. Zwei Minuten später gab es dann auch schon die erste Chance auf der Gegenseite. Serge Gnabry wurde von Jamal Musiala geschickt und stieß links in den Sechzehner vor. Seine Hereingabe war für Harry Kane aber ebenfalls nicht erreichbar.

In der 13. Minute hatten die Bayern erstmals richtig Glück. Nach einem Einwurf schlief die Hintermannschaft der Münchner, Vinícius Junior kam frei zum Schuss, der Ball sprang aber von Manuel Neuer noch leicht abgefälscht nur an den Innenpfosten. Den Nachschuss von Rodrygo parierte der Mannschaftskapitän im Bayern-Tor ebenfalls stark.

Der deutsche Rekordmeister hatte die erste Welle der königlichen Angriffe nun überstanden. Die Madrilenen zogen sich etwas zurück, blieben aber mit einzelnen Nadelstichen gefährlich, während Bayern selbst offensiv nicht viel zustande brachte.

Zudem blieb das Verletzungspech den Münchner treu. Bereits in der 27. Minute musste Serge Gnabry verletzt vom Platz und wurde durch Alphonso Davies ersetzt. Irritieren ließ sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel davon aber nicht. In der 28. Minute verfehlte Kane das Tor der Madrilenen nur knapp, als er einen von Nacho abgewehrten Ball in leicht rechter Position volley nahm.

In der Folge verflachte die Partie zunehmend. Beide Mannschaften wirkten, als wollten sie nur keinen Fehler machen. Die nächste Chance gab es deshalb erst in der 40. Minute. Vinícius wollte einen Ball von halblinks eigentlich scharf vor das Tor bringen, stattdessen wurde die Hereingabe aber zum Torschuss. Neuer passte erneut auf, steckte sich erfolgreich und lenkte den Ball zur Ecke, die wiederum nichts einbrachte. Es war die letzte Chance vor der Pause.

Die zweite Hälfte startete dann wie die erste. Zunächst setzte sich Vinícius auf der linken Seite durch und kam zu einer gefährlichen Hereingabe, dann kam Davies auf der Gegenseite zum Abschluss und setzte den noch geblockten Ball knapp über das Tor.

Vor allem Vinícius brachte die Bayern-Defensive jetzt zunehmend durcheinander. Bereits in der 52. Minute dribbelte er Joshua Kimmich aus und holte die nächste Ecke raus. In der 56. Minute war es dann Matthijs de Ligt, der den wendigen Brasilianer ziehen lassen musste. Rodrygo verfehlt das Tor nach der Hereingabe denkbar knapp.

Madrid starte einen wahren Sturmlauf. Nach einem Foul von Konrad Laimer an Jude Bellingham bekamen die Spanier einen Freistoß circa 25 Meter vor dem Tor. Rodrygo jagte den Ball Richtung des linken Winkels, doch wieder parierte Neuer spektakulär. In der 60. Minute war es dann mal wieder Vinícius, der sich in den Strafraum dribbelte und Neuer zur nächsten Glanztat zwang.