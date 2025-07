Erfinder fordert 500.000 Euro von Aldi

Aldi-Logo an Filiale: Erfinder klagt gegen Aldi wegen Verletzung seines Patents. (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago-images-bilder)

Was wie ein simpler Zylinder aus weißem Plastik aussieht, löst Wirbel im Gerichtssaal aus: Ein Erfinder aus dem Münsterland beschuldigt Aldi, sein Patent verletzt zu haben. Darüber berichtet die "Rheinische Post". Die Verhandlung vor dem Landgericht Düsseldorf könnte nun den Wendepunkt bringen – und zeigt, wie David gegen Goliath kämpft. Doch wie konnte ein unscheinbares Bauteil solch einen Rechtsstreit auslösen?

Die Erfindung und ihr Nutzen

Uwe Dominik, 60 Jahre alt, entwickelte 2017 eine sogenannte Stapelhülse – ein zylinderförmiges Kunststoffteil, das das sichere Stapeln von Pflanzenkarren erleichtert. Damit reagierte der gelernte Gartenbauer aus dem Kreis Steinfurt auf ein praktisches Problem. Denn häufig wurde in der Fachpresse darauf hingewiesen, dass sogenannte Dänenkarren beim Stapeln instabil seien.

Diese Transportwagen werden im Gartenbau und Einzelhandel verwendet, etwa in Bau- und Gartenmärkten, aber auch in Discountern, um Pflanzen zu transportieren oder als Verkaufsfläche zu dienen. 2019 ließ er seine Erfindung in Deutschland patentieren, 2023 folgte das europäische Patent. Seitdem vertreibt er die Stapelhülse über seine Firma "Domitec" im Münsterland.