Zwei Autoren ausgezeichnet

Literaturnobelpreise für Olga Tokarczuk und Peter Handke

10.10.2019, 13:22 Uhr | dpa, mho, t-online.de

Olga Tokarczuk und Peter Handke: Sie erhalten die Literaturnobelpreise 2018 und 2019. (Quelle: Twitter / The Nobel Prize / Niklas Elmehed)

Der Literaturnobelpreis für 2019 geht an den österreichischen Schriftsteller Peter Handke. Die polnische Autorin Olga Tokarczuk erhält den nachgeholten Preis für 2018. Das teilte die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm mit.

Am heutigen Donnerstag wurden die Literaturnobelpreise für 2018 und 2019 vergeben. Autorin Olga Tokarczuk auf Polen erhält den aus dem vergangenen Jahr, der deutschsprachige Schriftsteller Peter Handke bekommt den diesjährigen. Im gleichen Atemzug mit der Verkündung erklärt die Schwedische Akademie ihre Wahl auf Twitter.

Beide Preise sind mit jeweils neun Millionen schwedischen Kronen (rund 830.000 Euro) dotiert. Sie werden wie die weiteren Nobelpreise am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel, verliehen. Zuletzt war der Literaturnobelpreis 2017 dem in Japan geborenen Briten Kazuo Ishiguro zugesprochen worden.

Literaturnobelpreisträger Handke polarisiert

Tokarczuk erhält den Literaturnobelpreis 2018 für "eine narrative Vorstellung , die mit enzyklopädischer Leidenschaft das Überschreiten von Grenzen als Lebensform darstellt". Der österreichische Autor Handke wird 2019 ausgezeichnet "für ein einflussreiches Werk, das mit linguistischem Einfallsreichtum die Peripherie und die Spezifität menschlicher Erfahrung erkundet". Handke polarisiert seit Jahrzehnten mit seinen Werken und sorgte mit seiner Pro-Serbien-Haltung immer wieder für Kopfschütteln und Proteste.

Peter Handke: Der österreichische Schriftsteller erhält dern Literaturnobelpreis 2019. (Quelle: Barbara Gindl/dpa)



Vergabe fiel 2018 aus

Im vergangenen Jahr war die Vergabe der Auszeichnung wegen eines Skandals bei der Schwedischen Akademie ausgefallen und auf dieses Jahr verschoben worden. Die Institution war in eine tiefe Krise gestürzt, nachdem mehrere Frauen dem Ehemann des mittlerweile ausgetretenen Akademiemitglieds Katarina Frostenson, Jean-Claude Arnault, sexuelle Übergriffe und Belästigung vorgeworfen hatten. Gegen Frostenson und Arnault gab es zudem Anschuldigungen, die Literaturnobelpreisträger vorab entgegen der strengen Nobelstatuten ausgeplaudert zu haben.







Das Nobelkomitee der Akademie erhält jedes Jahr knapp 200 Nominierungen für den renommierten Preis. Daraus benannte das Komitee laut seinem Vorsitzenden Anders Olsson bis zum Sommer einen engeren Favoritenkreis von acht Kandidaten, aus dem die Preisträger für 2018 und 2019 schließlich ausgewählt wurden.