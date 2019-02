Fahrer angetrunken und ohne Führerschein

Volkssänger Saban Saulic stirbt bei Unfall auf A2

18.02.2019, 10:23 Uhr | AFP, dpa, aj, rix

Angetrunken und ohne Führerschein hat ein Mann auf der A2 einen schweren Unfall verursacht. Ein bekannter serbischer Musiker kam dabei ums Leben. Saban Saulic wurde 67 Jahre alt.

Serbien trauert um einen seiner bekanntesten Sänger: Saban Saulic kam am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 bei Gütersloh ums Leben. Die serbischen Medien berichteten unter Berufung auf Familienangehörige von dem Tod des 67-Jährigen, der in seiner Heimat als "König der Volksmusik" galt.



"Die schönste Stimme ist verstummt", teilte die Familie am Abend in einer Erklärung an die Öffentlichkeit mit. Die Angehörigen hofften, dass er als "Künstler, einzigartiger Sänger und vor allem als großartiger Mensch" in Erinnerung bleibe.

Was passierte auf der A2?

Den tödlichen Unfall bei Gütersloh hatte ein angetrunkener Autofahrer ohne Führerschein verursacht. Der 34-Jährige fuhr am frühen Sonntagmorgen in einer Baustelle mit Wucht auf einen Wagen mit drei Insassen auf, wie die Polizei in Bielefeld mitteilte. Die Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und prallten in die Schutzplanken.

Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Ein Beifahrer des vorausfahrenden Wagens erlag wenig später in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die beiden anderen Menschen in diesem Wagen wurden ebenfalls schwer verletzt in Kliniken gebracht.



"Mir fehlen die Worte"

Saban Saulic und die anderen Fahrzeuginsassen waren nach einem Auftritt in Bielefeld am Vorabend auf dem Weg zum Flughafen in Dortmund. Auch der Fahrer des Wagens, der aus Bosnien stammende Musiker Mirsad Keric, starb Stunden später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen, wie Saulic-Manager Sabit Dervosevic der Nachrichtenseite Avaz bestätigte.







Kollegen von Saban Saulic äußerten sich bestürzt. "Ich kann es nicht glauben", sagte der Sänger Halid Beslic in Bosnien-Herzegowina. "Mir fehlen die Worte", so die serbische Sängerin Snezana Djurisic. Auch Serbiens Präsident Aleksandar Vucic und Außenminister Ivica Dacic sprachen der Familie ihr Beileid aus. Saban Saulic hatte seine Karriere bereits als Teenager im ehemaligen Jugoslawien begonnen. Er zählte zu den bekanntesten Sängern der Volksmusik auf dem Balkan.