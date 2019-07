"Das war echt Furcht einflößend"

So erlebten Hollywood-Stars das Kalifornien-Beben

05.07.2019, 08:54 Uhr | dpa, t-online.de, sah

Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat Südkalifornien erschüttert und war bis in Los Angeles zu spüren. Dort schreckte es auch Promis auf, die sich bereits auf Twitter zu dem Beben geäußert haben.

Das schwerste Erdbeben seit 20 Jahren hat am Donnerstag den Süden Kaliforniens erschüttert. Der Erdstoß war von Los Angeles bis nach Las Vegas zu spüren und schreckte Millionen Menschen auf.



Eine beschädigte Straße: Der Erdstoß ereignete sich in einer Tiefe von acht Kilometern.



Nach Angaben der Erdbebenwarte USGS hatte das Beben in einer Wüstenregion über 200 Kilometer nordöstlich von Los Angeles eine Stärke von 6,4. Mehr als Hundert Nachbeben trafen die Region.

So reagieren die Stars

Der jüngste Erdstoß am Unabhängigkeitstag der USA am 4. Juli, einem Feiertag, richtete in Los Angeles keine Schäden an, schreckte aber die Einwohner auf. "Das war ein Großes", schrieb die Sängerin Lana Del Rey kurz nach dem Beben auf Twitter.



That was a huge one — Lana Del Rey (@LanaDelRey) July 4, 2019

Auch Popstar Mariah Carey war betroffen. "Ich komme aus New York, ich kann damit nicht umgehen", lamentierte die Sängerin auf Twitter. Sie habe ihr ganzes Leben in Los Angeles verbracht, dies sei der längste Erdstoß gewesen, den sie je gespürt habe, schrieb die 46-jährige Regisseurin von "Das Zeiträtsel" Aba DuVernay in einem Tweet. Zum ersten Mal habe sie gedacht, dies könnte "The Big One" sein. Damit sprach sie ein gefürchtetes Großbeben an, das Seismologen Kalifornien seit Längerem vorhersagen.

I was like... Do I roll out of bed and get to the doorway? I'm from New York, I can't handle this! https://t.co/6eNWOFfubu — Mariah Carey (@MariahCarey) July 4, 2019

Schönheitskönigin Olivia Culpo postete ein Video von ihrem Pool, der durch das Erdbeben überzuschwappen drohte. "Wellenbad dank Mutter Natur. Das war echt Furcht einflößend", schrieb sie.

Wave pool courtesy of Mother Nature pic.twitter.com/E1omo8mDp9 — Olivia Culpo (@oliviaculpo) July 4, 2019

Selbst für den unerschütterlichen Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson war es ein starkes Beben. Seine Gedanken sind bei den direkt vom Erdbeben betroffenen Menschen. Auf Twitter beruhigte er seine Fans und gab Entwarnung: "Wir haben ein bisschen was von dem Beben gespürt, aber es ist alles ok."

6.6 is strong. We felt a lil’ movement here in the valley, but all good. Prayers to those in D valley, Bakersfield, S Valley, Kern etc. Be safe, stay prepared. #mothernature — Dwayne Johnson (@TheRock) July 4, 2019

Und auch La Toya Jackson, die Schwester von Michael Jackson, war von dem Erdbeben geschockt und twitterte: "Das war wirklich schrecklich. Ich dachte, die Decke stürzt ein. Alle Kronleuchter sind hin- und hergeschwungen und ich habe es überall knacken gehört. Ich zittere immer noch."

This was absolutely horrible! #earthquakes I thought the ceiling was caving in. All the chandeliers were swinging. And kept hearing tons of crackling! 6.4 on this #4thofJuly2019 I’m still shaking it was a long one. #rollercoasters pic.twitter.com/MDSJzQaoAZ — La Toya Jackson (@latoyajackson) July 4, 2019

Der US-Westküstenstaat gilt als sehr anfällig für Erdbeben: Auf einer Länge von knapp 1.300 Kilometern zieht sich der San-Andreas-Graben durch Kalifornien. An der tiefreichenden Störung in der Erdkruste schiebt sich die pazifische Platte nach Nordwesten und reibt sich am nordamerikanischen Kontinent. Dabei bauen sich gewaltige Spannungen in der Erdkruste auf, die sich in Erdbeben entladen können.







Das Beben am Donnerstag ereignete sich auf einer Verwerfung rund 150 Kilometer nordöstlich des San-Andreas-Grabens. In den vergangenen 40 Jahren hätte es in dieser Region acht weitere Male mit einer Stärke von mehr als 5 gebebt, teilte die Behörde USGS mit.