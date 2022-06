Amber Heard: Die Schauspielerin verlÀsst nach dem Urteil das GerichtsgebÀude in Fairfax County. (Quelle: Reuters-bilder)

Heard verfolgte die UrteilsverkĂŒndung ganz in Schwarz gekleidet vor Gericht, sie war in Begleitung ihrer Schwester gekommen. Depp erschien nicht zur UrteilsverkĂŒndung. Vor dem GerichtsgebĂ€ude hatten sich zahlreiche Schaulustige und Fans vor allem von Depp versammelt, die nach dem Urteil in Jubel ausbrachen und "Johnny, Johnny" riefen.

Sechswöchiger Prozess – Rosenkrieg seit 2016

Zuvor hatten sich Depp und Heard in dem Verleumdungsprozess sechs Wochen lang gegenseitig mit schweren VorwĂŒrfen ĂŒberzogen – ĂŒber Kameras per Livestream in alle Welt verbreitet. In ihren AbschlussplĂ€doyers hatten die AnwĂ€lte beider Seiten dann noch einmal heftige Anschuldigungen von sexuellem Missbrauch, körperlicher Gewalt, LĂŒgen und Drogenexzessen vorgebracht.

Depp, Heard und die Schaulust: Das GeschÀft mit dem Promiprozess



Der "Fluch der Karibik"-Star hatte Heard in seiner Zivilklage beschuldigt, in einem 2018 von der "Washington Post" veröffentlichten Kommentar zum Thema hÀusliche Gewalt falsche Aussagen gemacht zu haben. Dies hÀtte seinem Ruf geschadet. Wegen Verleumdung hatte er 50 Millionen Dollar (gut 46 Millionen Euro) Schadenersatz gefordert. Heard pochte in ihrer Gegenklage auf 100 Millionen Dollar. Sie machte geltend, dass Depps Ex-Anwalt Adam Waldman mit einer Schmutzkampagne ihrem Ansehen geschadet habe.

Johnny Depp und Amber Heard: Das Paar war von 2015 bis 2017 verheiratet. (Quelle: Shawn Thew/Pool EPA/dpa)

Der bittere Rosenkrieg tobt schon seit Jahren. 2016 hatte Heard nach nur 15 Monaten Ehe die Scheidung eingereicht. Sie warf dem Hollywoodstar hÀusliche Gewalt vor.