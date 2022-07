Ivana Trump (✝73): Donald Trumps erste Ehefrau ist tot

Die erste Ehefrau von Donald Trump , Ivana, ist tot. Sie wurde 73 Jahre alt. Donald Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social Ivana sei in ihrem Zuhause in New York gestorben. Sie sei eine "wundervolle, schöne und unglaubliche Frau" gewesen. Zur Todesursache Ă€ußerte er sich nicht.

Laut einem Bericht der "New York Times" untersucht die Polizei, ob Ivana Trump möglicherweise in ihrer Wohnung in Manhattan die Treppe herunterfiel. Die New Yorker Polizei erklÀrte, Beamte hÀtten sich am Donnerstagmittag nach einem Notruf zur Wohnung der 73-JÀhrigen in der Upper East Side begeben. "Bei ihrem Eintreffen sahen die Beamten eine 73-jÀhrige Frau, die ohnmÀchtig war und keine Reaktionen zeigte."