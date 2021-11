Seit Krankenhausaufenthalt

Queen sagt ersten öffentlichen Auftritt ab

14.11.2021, 10:50 Uhr | rix, t-online

Die Queen kann am Remembrance Sunday nicht teilnehmen. (Quelle: Dominic Lipinski / Getty Images)

Es wäre ihr erster öffentlicher Termin nach ihrem Krankenhausaufenthalt gewesen. Doch den wird Königin Elizabeth II. nicht wahrnehmen, wie der Palast nun mitgeteilt hat.

Die Sorge um die Queen ist groß: Nach einem Krankenhausaufenthalt hatten ihr die Ärzte für mehrere Wochen Ruhe verordnet. Sie dürfe nur "leichte" Arbeit am Schreibtisch verrichten, Reisen sollte sie komplett streichen. Einen Termin wollte sich die britische Monarchin aber nicht nehmen lassen: den nationalen Gedenkgottesdienst zum Remembrance Sunday. Doch den kann die 95-Jährige nicht wahrnehmen.

Die Queen hat sich den Rücken verstaucht

Königin Elizabeth II. hat ihre Teilnahme am traditionellen Weltkriegsgedenken in London am Sonntag abgesagt. Grund dafür sei ein verstauchter Rücken, teilte der Buckingham-Palast mit. Diese Entscheidung habe sie "mit großem Bedauern" getroffen. Die Königin sei "enttäuscht", hieß es weiter. Der Termin wäre der erste offizielle Auftritt der 95-Jährigen seit einem Krankenhausaufenthalt im Oktober gewesen.

Wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtete, soll die Verstauchung erst vor Kurzem aufgetreten sein. Demnach habe es Bedenken gegeben, ob die Anfahrt im Auto und das Stehen während der Gedenkzeremonie für die Gefallenen die Genesung beeinträchtigen könnten. Die Königin bleibe daher in Windsor.

Der wichtigste Feiertag der britischen Royals

Der Remembrance Day gilt als einer der wichtigsten Feiertage der Royal Family. An diesem Tag wird der Soldaten aus Großbritannien und dem Staatenverbund Commonwealth, die in den Weltkriegen gekämpft haben, gedacht. Der Feiertag ist ein wichtiger Bestandteil der royalen Pflichten und somit auch Pflicht für die hochrangigen Mitglieder des britischen Königshauses, vor allem für Königin Elizabeth II.

Bereits am Samstagabend hatte sich die Royal Family bei einer festlichen Gala für die Gefallenen des Landes gezeigt. Prinz Charles kam mit seiner Frau Camilla, Prinz William mit Herzogin Kate. Die Queen fehlte, wollte bei der traditionellen Kranzniederlegung am Sonntag an der zentralen Gedenkstätte, dem Cenotaph im Londoner Regierungsviertel, jedoch teilnehmen.

Mitte Oktober hatte die Queen eine Nacht im Krankenhaus verbringen müssen. Dabei soll es sich zwar nur um "einige Vorsorgeuntersuchungen" gehandelt haben. Dennoch ist die Sorge um die britische Monarchin groß.