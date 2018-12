Angeberwissen für die Silvester-Party

Wann feierte "Dinner for One" Premiere in Großbritannien?

04.12.2018

Freddie Frinton und May Warden: Butler James und Miss Sophie in dem Sketch Dinner for One. (Quelle: United Archives/imago)

"Dinner for One" zeigt typisch britischen Humor, richtig? Falsch! Der Silvester-Kultfilm wurde jahrzehntelang nur in Deutschland gezeigt. In Großbritannien feierte er erst vor Kurzem Premiere.

Was aussieht wie britischer Humor, ist in Großbritannien nie angekommen. Die 1963 in Hamburg vom NDR aufgezeichnete Komödie "Dinner for One" wurde zwar in englischer Originalsprache verfilmt, doch gezeigt wurde sie bisher nur in Deutschland. Bis zum 23. November 2018.



In diesem Jahr wurde die Komödie erstmals beim Schottischen Comedy Film Festival "Scoff" in Campbeltown aufgeführt – ihre britische Premiere. Das teilten die Organisatoren des Festivals auf der Website der kleinen Gemeinde im Westen Schottlands mit.



In Deutschland gilt der Sketch mit Freddie Frinton als Butler James und May Warden alias Miss Sophie, die ihren 90. Geburtstag feiert, als typisch britisch und ist traditionell an Silvester zu sehen. In Großbritannien ist er so gut wie unbekannt.

Zum ersten Mal an Silvester gesendet wurde "Dinner for One" im Jahr 1972. Allein beim Jahreswechsel 2017/2018 sahen nach Angaben des NDR rund 17 Millionen Menschen eine der 20 Ausstrahlungen im deutschen Fernsehen. 1988 schaffte es der Sketch als am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion ins Guinness-Buch der Rekorde.