Rückkaufswert Lebensversicherung: So viel ist ihre wert

Lebensversicherungen werfen in Zeiten niedriger Zinsen immer weniger ab. Den Vertrag zu kündigen, scheint deshalb vielen Versicherten plausibel. Doch dabei können Ihnen finanzielle Verluste drohen.

Wir erklären, wie viel Ihre Lebensversicherung noch wert ist, welchen Unterschied es macht, wann Sie den Vertrag geschlossen haben, und was für Sie bei der Steuer gilt.

Was ist der Rückkaufswert?

Der Rückkaufswert ist der Betrag, den Sie vom Versicherer erhalten, wenn Sie Ihre Lebensversicherung vorzeitig kündigen . Er entspricht also dem Wert Ihres Versicherungsvertrags zu diesem Zeitpunkt.

Konkret kauft der Versicherer die Rechte auf künftige Leistungen aus dem Vertrag zurück – daher der Name.

Wie hoch ist der Rückkaufswert?

Seit Juli 2018 müssen Versicherungen den aktuellen Rückkaufswert in ihren jährlichen Kundeninformationen angeben, den sogenannten Standmitteilungen. Werfen Sie also zunächst einen Blick in Ihre Unterlagen, wenn Sie eine Kündigung erwägen.