Tiny House mieten: Wie das geht und was es kostet

Was kostet ein Tiny House zur Miete?

Die Kosten für ein Tiny House zur Miete variieren je nach Ausstattung, Größe und Lage der Kleinsthäuser. So können Sie beispielsweise mit drei Personen für gerade einmal 54 Euro die Nacht in einem Bauwagen auf einem niedersächsischen Bauernhof übernachten, oder zu zweit in einem frei stehenden Tiny House in Antwerpen für 150 Euro pro Nacht.