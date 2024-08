Bei der Indexmiete ist die Miete an den Verbraucherpreisindex (VPI) für die Lebenshaltung gekoppelt. Ausschlaggebend ist die Inflationsrate. Dadurch ändert sich rein rechnerisch die Miethöhe in der Regel jährlich. Sowohl für Mieter als auch für Vermieter ergeben sich daraus verschiedene Vorteile, aber auch Nachteile. Wir erklären, welche das sind.

Was ist die Indexmiete?

Die Indexmiete wird nach § 557 BGB gesetzlich definiert. Mieter und Vermieter vereinbaren schriftlich mittels einer Indexklausel, dass die Miete durch den Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland bestimmt wird. Dieser Preisindex wird vom Statistischen Bundesamt ermittelt.

Welche Vorteile hat die Indexmiete?

Änderungen des Mietzinses erfolgen einmal jährlich, wenn sich die Verbraucherpreise geändert haben. Der Vermieter ist verpflichtet, die Mieterhöhung schriftlich mitzuteilen. Eine Zustimmung des Mieters ist nicht erforderlich. Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn die Verbraucherpreise sinken. In diesem Fall ist auch eine Minderung der Miete möglich, allerdings müssen Sie in diesem Fall selbst aktiv werden und sich mit Ihrem Mieter in Verbindung setzen.