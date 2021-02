Experten warnen

Warum Firmen wegen Corona ihre Insolvenz verschleppen könnten

Stellt eine insolvente Firma keinen Insolvenzantrag, macht sie sich strafbar: Insolvenzverschleppung lautet der Tatbestand. Was Sie dazu wissen sollten.



In der Corona-Krise drohen viele Firmen insolvent zu gehen, manche Unternehmen sind bereits in die Pleite gerutscht. In Deutschland gilt dabei die Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen, sofern ein entsprechender Insolvenzgrund vorliegt. Wer das nicht tut, macht sich der Insolvenzverschleppung strafbar.

Insolvenzexperten warnen nun, dass viele Unternehmer so in die Kriminalität abrutschen. Doch warum? Und wie sind die Regelungen für die Insolvenzverschleppung? t-online erklärt es Ihnen.

Wenn ein Unternehmen insolvent ist, aber keinen Antrag auf Insolvenz stellt, nennt man das Insolvenzverschleppung. Das ist in Deutschland eine Straftat, bei der eine Höchststrafe von bis zu drei Jahren Gefängnis droht.

Gut zu wissen: Eine Insolvenzantragspflicht haben nur juristische Personen. Privatpersonen sind hingegen nicht verpflichtet Verbraucherinsolvenz anzumelden.

Laut Insolvenzrecht gibt es drei Gründe, die zu einer Insolvenz führen:

Zahlungsunfähigkeit: Zahlungsunfähig ist, wer die Forderung eines oder mehrerer Gläubiger nicht mehr begleichen kann.

Zahlungsunfähig ist, wer die Forderung eines oder mehrerer Gläubiger nicht mehr begleichen kann. Drohende Zahlungsunfähigkeit: Ist absehbar, dass Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit nicht gezahlt werden können, spricht man von einer drohenden Zahlungsunfähigkeit.

Ist absehbar, dass Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit nicht gezahlt werden können, spricht man von einer drohenden Zahlungsunfähigkeit. Überschuldung: Davon ist die Rede, wenn die offenen Forderungen höher sind als das vorhandene Vermögen des Unternehmens.

Wenn einer dieser Insolvenzgründe vorliegt, muss das Unternehmen – also der Geschäftsführer, Gesellschafter oder Vorstand – binnen drei Wochen einen Insolvenzantrag beim Insolvenzgericht, das am zuständigen Amtsgericht sitzt, stellen. Ansonsten läuft der Chef Gefahr, eine Insolvenzverschleppung zu begehen.

Laut § 15a der Insolvenzordnung ist das der Fall, wenn man entweder den Insolvenzantrag nicht, nicht richtig – oder nicht rechtzeitig stellt. In der Corona-Krise gab es für bestimmte Firmen Ausnahmen von der Insolvenzantragspflicht (siehe unten).

Gut zu wissen: Der Strafbestand der Insolvenzverschleppung wurde früher auch als Konkursverschleppung bezeichnet.

Was sind Gründe für die Insolvenzverschleppung?

Es gibt viele verschiedene, teils sehr individuelle Gründe, warum ein Unternehmer keine Insolvenz beantragt:

Hoffnung , dass es gar nicht so schlimm ist oder bald besser wird

, dass es gar nicht so schlimm ist oder bald besser wird Falsche Beurteilung der Finanzsituation – nur Krise statt Insolvenz

Scham

Kein oder nur unzureichendes Wissen über die gesetzlichen Regelungen

Für die Strafe bei einer Insolvenzverschleppung unterscheidet man zwischen einer vorsätzlichen oder einer fahrlässigen Insolvenzverschleppung.



Bei einer vorsätzlichen Insolvenzverschleppung droht Ihnen eine Strafe von bis zu drei Jahren oder eine entsprechende Geldstrafe. Außerdem dürfen Sie fünf Jahre lang nicht als Geschäftsführer tätig sein. Bei einer fahrlässigen Insolvenzverschleppung droht Ihnen immerhin bis zu einem Jahr – oder eine Geldstrafe.

Wie hoch die Strafe konkret sein wird, hängt von dem entstandenen Schaden ab. Wenn mit einer Insolvenzverschleppung Kunden, Geschäftspartner oder Mitarbeiter finanzielle Einbußen einstecken müssen, fällt die Strafe entsprechend höher aus.

Gut zu wissen: Eine Insolvenzverschleppung kann auch verjähren. Das ist der Fall, wenn die Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen, fünf Jahre her ist.

Viele Sanierungsexperten warnen davor, dass sich Unternehmer in der aktuellen Corona-Krise trotz Ausnahmen bei der Insolvenzantragspflicht unwissentlich strafbar machen. Doch woran liegt das?

Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung wegen der nicht absehbaren Folgen der Krise die Pflicht, Insolvenz anzumelden, für alle ausgesetzt. Das galt bis zum Herbst 2020:



Wer zahlungsunfähig ist, muss seit Oktober 2020 wieder den Gang zum Gericht antreten. Für überschuldete Firmen gilt das seit Beginn des Jahres 2021. Ausnahmen gibt es nur für jene, die bisher vergeblich auf Corona-Hilfen warten. Sie müssen bis Ende April 2021 keinen Insolvenzantrag stellen.

Experten: Unternehmen drohen hohe Strafen

Wegen der komplizierten Regeln und fortlaufenden Änderungen kritisieren Insolvenzexperten, dass viele Firmen nur unzureichend über die aktuell geltende Regelung Bescheid wissen. In der Vergangenheit sei oft nicht genau genug erklärt worden, für wen die gelockerten Meldepflichten noch gelten.



So weist etwa der Jurist Lucas Flöther auf dieses Risiko hin, dass viele Verantwortliche immer noch davon ausgingen. Einige könnten glauben, dass die Antragspflichten bei Insolvenz weiterhin generell ausgesetzt seien.

Sollten die betreffenden Unternehmen später noch Insolvenz anmelden müssen, werde rückwirkend ein verspäteter Antrag und der Verdacht auf Insolvenzverschleppung geprüft. Das könne die Unternehmer teuer zu stehen kommen.