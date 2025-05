Warum aber, so möchte ein t-online-Leser wissen, nicht um mehr? Etwa um so viel wie die gesetzliche Rente, deren Anpassung sich an der jährlichen Entwicklung der Bruttolöhne orientiert und damit häufig die Inflation ausgleicht? Zum 1. Juli 2025 steigt die gesetzliche Rente um 3,74 Prozent.