Psychische Erkrankungen steigen überproportional

Deren Anteil am Gesamtvolumen der genehmigten Renten ist in den vergangenen 20 Jahren von 24,2 Prozent auf 43,3 Prozent im Jahr 2023 gestiegen – das entspricht einem Anstieg von knapp 75 Prozent. Zum Vergleich: Der Anteil von Erwerbsminderungsrenten aufgrund der Diagnose Neubildungen, also Krebs, ist im gleichen Zeitraum von 13,5 auf 14,6 Prozent gestiegen – also nur um 8,1 Prozent.