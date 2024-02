5. In (Staats-)Anleihen investieren

Beispiel: Sie legen 10.000 Euro in eine 15-jährige Bundesanleihe mit einem festen Zinscoupon von 2,87 Prozent an. Dann bekämen Sie pro Jahr 287 Euro Zinsen vom Bund ausgezahlt. Das macht in Summe in 15 Jahren: 2.870 Euro. Wenn die Bundesanleihe beispielsweise mit einem Wert von 20 Prozent unter ihrem Nominalwert von 100 gehandelt wird, ist sogar über die gesamte Laufzeit noch eine Wertsteigerung möglich. Am Ende der Laufzeit bekämen Sie also nicht 10.000 Euro, sondern 12.000 Euro nebst jährlichen Zinszahlungen zurück.