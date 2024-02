Mit Kritik an Arbeitsminister Heil hat sich der Wirtschaftsweise Martin Werding in die Rentendebatte eingebracht. Er wirft der Regierung vor, falsche Erwartungen zu wecken.

In der Debatte um eine mögliche weitere Anhebung des Renteneintrittsalters hat der Wirtschaftsweise Martin Werding Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kritisiert. "Weckt man jetzt falsche Erwartungen, in dem man sagt, man wolle nie mehr über das Thema reden, wird man die Menschen zwangsläufig irgendwann enttäuschen müssen", sagte Werding den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Dann reden wir eben nicht mehr über die Rente mit 67, sondern mit 68 und dann irgendwann mit 69. Erst etwa 2090 würden wir ein Rentenalter mit 70 erreichen, wenn die Lebenserwartung weiter so steigt wie bislang angenommen." Das liege also in ganz weiter Ferne. "Man sollte also vorsichtig sein, wie man über solche Vorschläge kommuniziert, die eigentlich vergleichsweise moderat sind. Denn sie passen einfach zu den demografischen Szenarien, vor denen wir stehen."