Wer vorzeitig in Rente gehen will, dem drohen mitunter Abschläge. Die lassen sich aber mit Sonderzahlungen ausgleichen. Zuletzt zeigte sich eine Trendumkehr.

Ein früherer Ruhestand kann teuer werden. Zumindest, wenn Sie die Rente für langjährig Versicherte nutzen. Denn je nachdem, wie viel früher Sie vor Ihrem regulären Renteneintrittsalter in den Ruhestand gehen, wird Ihre Rente um bis zu 14,4 Prozent gekürzt. Abwenden können Sie das, indem Sie die Abschläge durch Sonderzahlungen an die Rentenversicherung ausgleichen, also sozusagen Rentenpunkte kaufen. Das taten 2023 allerdings weniger Beitragszahler als im Jahr davor.