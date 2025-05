Was bedeutet eigentlich mein Gehalt für meine spätere Rente ? Diese Frage stellt sich wohl früher oder später jeder, der allmonatlich Beiträge in die Rentenkasse einzahlt. Die Antwort liefert die "Währung", in die Ihr Verdienst umgerechnet wird: die Rentenpunkte .

Was sind Rentenpunkte überhaupt?

Ein Rentenpunkt entspricht derzeit einer späteren monatlichen Bruttorente von 39,32 Euro. Ab 1. Juli 2025 erhöht sich dieser sogenannte Rentenwert auf 40,79 Euro. Wer also beispielsweise 40 Rentenpunkte gesammelt hat, bekäme dafür umgerechnet 1.631,60 Euro brutto im Monat, wenn er nach dem 1. Juli 2025 regulär in Altersrente geht (40 x 40,79 Euro). Von diesem Betrag gehen noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie eventuell Steuern ab.

Wie viele Rentenpunkte bringt mein Gehalt?

1,9131 Rentenpunkte sind das Maximum, das Sie 2025 herausholen können. Das liegt an der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze. Diese legt fest, bis zu welcher Höhe Ihres Einkommens Sie Rentenbeiträge zahlen müssen. Das darüberliegende Einkommen ist beitragsfrei – bringt Ihnen also keine zusätzlichen Rentenpunkte. 2025 liegt die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung bei 96.600 Euro im Jahr. Lesen Sie hier, was für die anderen Sozialversicherungen gilt.