Alternde Gesellschaft und veränderte Arbeitswelt

"Die Bedeutung der Reha zur Sicherung der Erwerbsfähigkeit und zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt nimmt immer mehr zu", sagt Hans-Werner Veen, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Rentenversicherung Bund, anlässlich der Sitzung der Vertreterversammlung am Mittwoch in Berlin .

Kosten steigen massiv

Herausforderung für die Zukunft

Doch der Spagat zwischen steigenden Kosten und wachsendem Bedarf ist groß. Die Bundesregierung will Anreize für längere Arbeitszeiten setzen, doch dafür müssen die Beschäftigten gesundheitlich überhaupt in der Lage sein, länger zu arbeiten.

Eine medizinische Reha können Sie bekommen, wenn Ihre Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder bereits gemindert ist. Wer schon mal eine Reha hatte, kann bei Bedarf in der Regel erst vier Jahre später eine weitere erhalten. Nur in dringenden Fällen kann die nächste Reha früher stattfinden. Weitere Voraussetzung: Sie müssen in den letzten zwei Jahren vor Antragstellung mindestens sechs Monate lang in der Deutschen Rentenversicherung pflichtversichert gewesen sein.