An den Börsen herrscht Panik – auch bei so manchem, der dort fürs Alter vorsorgen wollte. Für CDU-Arbeitnehmerchef Dennis Radtke ein Argument, die gesetzliche Rente zu stärken.

Der Chef des Arbeitnehmerflügels der Union, Dennis Radtke, hat als Konsequenz aus den massiven Börsenverlusten gefordert, das Rentenniveau abzusichern. "In Zeiten fallender Aktienkurse zeigt sich, wie wichtig gesetzliche Rentenversicherung für unsere Altersvorsorge ist", sagte der CDA-Vorsitzende am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Verglichen mit den Renditen der vergangenen Jahre an der Börse sei das zuletzt zwar besonders für junge Leute unattraktiv gewesen. Aber das Umlagesystem der gesetzlichen Rentenversicherung gebe Sicherheit, betont der CDU-Europaabgeordnete. "An Tagen wie heute zeigt sich, dass der alte Blüm-Spruch 'Die Rente ist sicher' seine Richtigkeit hat."

Schwarz-Rot ist beim Rentenniveau uneins

Union und SPD sind sich zwar grundsätzlich einig, dass das Rentenniveau gesichert werden müsse, allerdings nicht darüber, wie. Während es die SPD per Gesetz dauerhaft bei 48 Prozent festschreiben will, setzen CDU und CSU vor allem auf Wirtschaftswachstum als Voraussetzung. Zudem schlagen sie vor, die Definition für die sogenannte Standardrente zu ändern: Sie soll sich nicht mehr auf Grundlage von 45 Beitragsjahren berechnen, sondern von 47 Jahren. Versicherte müssten also für dasselbe Rentenniveau länger in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen.