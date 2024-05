Mit dem Rentenpaket II will die Bundesregierung das Rentenniveau bei 48 Prozent festschreiben. Doch was genau heißt das eigentlich?

In Debatten über die gesetzliche Rente fallen viele Fachbegriffe. Einer davon ist das Rentenniveau. Nach Plänen der Ampelkoalition soll es bis Juni 2040 nicht unter 48 Prozent sinken dürfen. Doch was bedeutet das eigentlich?

Viele nehmen an, ein Rentenniveau von 48 Prozent heiße, dass jeder 48 Prozent seines Gehalts als Rente garantiert bekomme. Das stimmt aber nicht. Was das Rentenniveau stattdessen aussagt und wie es sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, zeigt dieser Ratgeber.

Rentenniveau 48 Prozent: Was bedeutet das?

Unter Durchschnittsrente, auch Standardrente oder Eckrente genannt, versteht der Gesetzgeber die Rente eines Bürgers, der 45 Jahre lang Beiträge in die Rentenversicherung gezahlt hat und dabei jedes Jahr exakt so viel verdient hat wie der Durchschnitt aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Dadurch hat er genau 45 Rentenpunkte verdient. Die Standardrente liegt ab Juli 2024 und einem Rentenwert von 39,32 Euro bei 1.769,40 Euro brutto. Mehr zur Berechnung der Rentenhöhe lesen Sie hier.

Ist das Rentenniveau ein Netto- oder ein Bruttowert?

Wie hat sich das Rentenniveau in den vergangenen Jahren entwickelt?

Das Rentenniveau in Deutschland ist in den vergangenen Jahren stark gesunken. So betrug es im Jahr 2000 noch 52,9 Prozent. 2011 lag es nur noch bei 50,1 Prozent. In den vergangenen Jahren hat es sich bei rund 48 Prozent stabilisiert, würde ohne das Rentenpaket II der Bundesregierung aber künftig unter diese Marke fallen. Mehr dazu, was das Rentenpaket für Rentner und Beitragszahler bedeutet, lesen Sie hier.