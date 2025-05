Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie einen Blick auf Ihre jüngste Renteninformation werfen – was lesen Sie da? Mehr als 2.000 Euro künftige Regelaltersrente pro Monat? Dann sind Sie schon vergleichsweise gut dabei. Viele aktuelle Rentner kommen nicht über diese Schwelle – selbst wenn sie ein Arbeitsleben lang Beiträge gezahlt haben. Beamte hingegen erreichen mit ihren Pensionen oft sogar die 3.000-Euro-Marke – ohne je Beiträge zur Altersversorgung geleistet zu haben.

Klingt ungerecht? Vielleicht. Höchste Zeit also, Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) einzubeziehen? Das hatte die neue Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas am Wochenende in einem Zeitungsinterview gefordert. "Wir müssen mehr Leute an der Finanzierung der Rentenversicherung beteiligen", sagte die SPD-Politikerin. "In die Rentenversicherung sollten auch Beamte, Abgeordnete und Selbstständige einzahlen. Wir müssen die Einnahmen verbessern." Doch genau da liegt der Knackpunkt.

Es mag gute Gründe geben, Beamte in das gesetzliche Rentensystem einzubeziehen. Die Finanznot der Rentenkasse gehört nicht dazu. Zwar entstünden ihr dadurch kurzfristig mehr Einnahmen, langfristig könnte sich die finanzielle Lage der Rentenversicherung aber verschlechtern. Denn irgendwann müssen die neu einzahlenden Beamten auch etwas herausbekommen. Und das dürften sie aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung länger tun als die bisherigen Beitragszahler.

Berechnungen der Wirtschaftsweisen zeigen: Würde man den Kreis der Menschen, die in die Rentenversicherung einzahlen, auf Beamtinnen und Beamte ausweiten, würden die Beiträge auf lange Sicht sogar stärker steigen. Gleichzeitig würde das Rentenniveau fast genauso stark sinken wie ohne die Ausweitung. Einzahler und Rentner hätten also keinerlei Vorteil. Das Rentenniveau gibt an, wie hoch die Rente eines Durchschnittsrentners im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen ist (mehr dazu hier).

Kurzfristig bekämen zudem andere ein Problem: die öffentlichen Haushalte, insbesondere von Ländern und Gemeinden. Diese beschäftigen den Großteil der Beamten und müssten erheblich mehr Geld für sie ausgeben. Denn dann würden für sie nicht nur Arbeitgeberbeiträge fällig, sie müssten auch die Bruttogehälter erhöhen, damit Beamte wegen der Arbeitnehmerbeiträge nicht plötzlich weniger Nettoeinkommen hätten. Und: Sie müssten sich an einer betrieblichen Altersvorsorge für die Beamten beteiligen. Diese gibt es für Beamte bisher nicht, was mit ein Grund dafür ist, dass die Pension im Schnitt deutlich höher ausfällt als die gesetzliche Rente, die sich nur als Basisabsicherung versteht. Dass trotzdem auch viele gesetzlich rentenversicherte Arbeitnehmer keine Betriebsrente erhalten, ist noch mal ein anderes Thema.

Die öffentlichen Kassen jedenfalls gerieten mit der Einbeziehung von Beamten in die Rentenkasse akut unter Druck: "Insbesondere würden die Mittel fehlen, um die nach bisherigem Recht erworbenen Pensionsansprüche zu decken", schreibt der Wirtschaftsweise und Sozialpolitikexperte Martin Werding in einem Aufsatz für das ifo-Institut. Doch auch so schlittert das System der Beamtenversorgung in eine Finanzierungskrise. Wegen der wachsenden Zahl an Versorgungsempfängern wird künftig immer mehr Steuergeld nötig sein, um die Pensionen zu zahlen – Mittel, die an anderer Stelle fehlen werden.

Anders gesagt: Die Beamtenversorgung ist auf lange Sicht finanziell genauso wenig tragfähig wie die gesetzliche Rentenversicherung. Zwar ist der Bund seit 1998 verpflichtet, Rücklagen zu bilden, für die Länder gilt das seit 2006 jedoch nicht mehr. Viele Versorgungsfonds wurden seitdem vorzeitig geplündert, manche sogar ganz aufgelöst. Irgendwas ist schließlich immer. Nur Sachsen geht hier vorbildlich voran, indem es seinen Versorgungsfonds in der Landesverfassung verankert hat.

Auch die Beamtenversorgung braucht also dringend Reformen. Idealerweise jedoch weder zulasten der gesetzlichen Rentenversicherung noch der öffentlichen Haushalte. Die Wirtschaftsweisen schlagen dafür Folgendes vor:

Nur neue Beamte sollten in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. Bund, Länder und Kommunen zahlen sowohl den Arbeitgeber- als auch den Arbeitnehmeranteil der Rentenbeiträge. Die Beiträge landen nicht bei der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern in einer separaten Beitragskasse. Sie werden wie im Umlagesystem der gesetzlichen Rentenkasse direkt an die bestehenden Pensionäre ausgeschüttet – zu den GRV-Konditionen. Lesen Sie hier, wie sich Beamtenversorgung und gesetzliche Rente unterscheiden. Treten die neuen Beamten später in den Ruhestand, erhalten sie eine betriebliche Zusatzversorgung – so wie Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Diese soll die Lücke zwischen den niedrigeren GRV-Renten und den Ansprüchen aus der aktuellen Beamtenversorgung schließen.

Damit hätte der Staat mittel- bis langfristig einen Hebel, um seine Ausgaben zu senken: Denn die Höhe der Zusatzversorgung könnte sich bei Bedarf ändern. Außerdem sollte er dazu übergehen, nur noch jene Personen zu verbeamten, die sogenannte hoheitliche Befugnisse ausüben. Das ist laut Artikel 33 Absatz 4 des Grundgesetzes Pflicht. Was genau darunter fällt, ist juristisch allerdings umstritten. In der besonders strengen Sichtweise gelten nur die öffentliche Sicherheit, Justiz, Verteidigung und Finanzverwaltung als hoheitliche Aufgabenbereiche. Lehrerinnen und Lehrer beispielsweise würden dann in der Regel nicht mehr verbeamtet.

Arbeitsministerin Bas will nun "zügig eine Rentenkommission ins Leben rufen, die Reformvorschläge machen soll." Schon jetzt ist allerdings absehbar, dass ihr diese nicht gefallen dürften. Denn wirklich helfen würde vor allem ein höheres Renteneintrittsalter, eine Umverteilung innerhalb der Rentnergeneration, wie ich sie in meinem letzten Tagesanbruch beschrieben habe, und zusätzliche Einnahmen über eine echte Aktienrente.

Dass die Kommission zu dem Schluss kommt, dass Beamte die Rentenversicherung retten, ist jedenfalls mehr als unwahrscheinlich.

Gespräche unter (k)einer Bedingung

Es wirkt wie ein Entgegenkommen, doch in Wahrheit ist es ein Test: Wie ernst meinen es die Europäer mit ihrer Unterstützung der Ukraine? Und hält US-Präsident Donald Trump zu ihnen oder geht er Russlands Machthaber Wladimir Putin auf den Leim? Dieser hatte am Sonntag die Waffenruhe abgelehnt, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer und Polens Regierungschef Donald Tusk als Bedingung für Verhandlungen gestellt hatten. Stattdessen bot er direkte Gespräche zwischen Moskau und Kiew in Istanbul an – während er die Angriffe auf die Ukraine fortsetzt.

"Erst müssen die Waffen schweigen", stellte Merz daraufhin klar, "dann können Gespräche beginnen." Doch Trump fuhr ihm in die Parade: Er forderte Selenskyj auf, den Gesprächen in der Türkei zuzustimmen. Ganz ausgeschert ist er damit allerdings nicht. Denn er äußerte auch Zweifel daran, dass Putin ein Friedensabkommen schließen wolle. Überraschend war dann wohl für alle die zügige Reaktion Selenskyjs. Er erklärte am Abend: "Ich werde am Donnerstag auf Putin in der Türkei warten, persönlich."