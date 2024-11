Einfach vergleichen und wechseln

Damit Sparer schnell überblicken können, welche Altersvorsorgedepots es gibt und zu welchen Konditionen, will man eine Vergleichsplattform schaffen. Die Anbieter der zertifizierten Depots – das dürften Banken und Fondsgesellschaften sein, aber auch sogenannte Neo-Broker – sollen dafür die Daten liefern. Zudem ist ein Referenzdepot geplant, möglicherweise erstellt von einem professionellen Management, an dem sich Vorsorgesparer orientieren könnten. Der Wechsel von einem Altersvorsorgedepot zu einem anderen Modell soll in der Ansparphase nach fünf Jahren kostenlos möglich sein. Ein bereits bestehendes Depot wird man allerdings nicht einfach in ein gefördertes Depot umwandeln können, dafür braucht der Anbieter eine entsprechende Zertifizierung.