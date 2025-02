Beispiel: Sie verdienen monatlich 430 Euro. Der Rentenversicherungsbeitrag beträgt im Monat 18,6 Prozent davon, also 79,98 Euro. Ihr Arbeitgeber führt 15 Prozent der Summe Ihres Bruttolohns in Höhe von 430 Euro an die Rentenversicherung ab, also 64,50 Euro. Sie selbst zahlen den Rest, also 15,48 Euro.