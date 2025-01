Bürger erhalten jedes Jahr eine Renteninformation – per Brief. Inzwischen gibt es aber auch ein Onlineangebot: die digitale Rentenübersicht. Und die kann noch mehr.

Bislang läuft es noch so: Jahr für Jahr erhalten Bürger in Deutschland einen Brief von der Rentenversicherung – die Renteninformation. Sie zeigt Ihnen, welche Einnahmen aus der gesetzlichen Rente Sie im Alter erwarten können. Doch viele haben auch betrieblich oder privat vorgesorgt. Das macht die Sache unübersichtlich.