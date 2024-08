Aktualisiert am 02.08.2024 - 15:15 Uhr

Aktualisiert am 02.08.2024 - 15:15 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Was ist aus der "Freiwilligen Zusatzrente" der DDR geworden?

Jede Woche beantwortet t-online zusammen mit Experten Fragen zu Rententhemen. Heute: Was ist aus der Freiwilligen Zusatzrentenversicherung der DDR geworden?

Die Freiwillige Zusatzrentenversicherung (FZR) wurde in der ehemaligen DDR im März 1971 eingeführt und im Sozialversicherungsausweis der DDR eingetragen. Sie war dafür gedacht, Einkommen zu versichern, die über die monatliche Grenze von 600 Mark hinausgingen.

"Bestand am 31.12.1973 bereits ein mindestens zehnjähriges Beschäftigungsverhältnis, gab es einen Besitzschutz, so dass viele Postmitarbeiter weiterhin nicht der FZR beigetreten sind", so Braubach.