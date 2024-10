Berechnungen zeigen enorme Vorteile

Lindner selbst spricht von einem "Gamechanger", da bei diesem Fördermodell das Geld nicht in Versicherungen steckt, sondern am Kapitalmarkt angelegt wird – etwa in breit gestreute Indexfonds, sogenannte ETFs, oder auch in Einzelaktien. Das soll langfristig deutlich höhere Renditen bringen als die bisherige Riester-Rente. Aber auch gegenüber einem Sparplan ohne staatliche Förderung würde das Altersvorsorgedepot enorme Vorteile bringen.