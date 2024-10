Pflegegeld für Angehörige

Rentner, die von einem Angehörigen zu Hause gepflegt werden, erhalten von der gesetzlichen oder privaten Krankenkasse Pflegegeld. In der Regel reichen die Pflegebedürftigen das Geld an die pflegende Person weiter, das ist aber keine Pflicht. Lesen Sie hier, was eine Unterbringung im Pflegeheim kosten würde.