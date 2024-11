So viel verdient man als Flugbegleiter

Welche Zahl am Monatsende auf Ihrem Konto steht, wenn Sie als Flugbegleiter arbeiten, kommt auf den Arbeitgeber und Ihre Erfahrung an. Das Gehalt liegt in diesem Beruf zwischen 28.700 und 42.700 Euro brutto jährlich. Das macht ein Monatsgehalt von 2.392 Euro brutto bis hin zu 3.008 Euro brutto. Pro Stunde verdient ein Flugbegleiter also im Schnitt 19 Euro.