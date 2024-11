Mit Fotos und kurzen Videoclips sind die meisten von ihnen bekannt geworden: Die Rede ist von Internetstars, sogenannten Influencern. Doch die besonders Erfolgreichen von ihnen beschränken sich längst nicht auf Instagram, TikTok und Co., sondern sichern sich mit Werbedeals, eigenen Produktlinien, Moderationen und Auftritten weitere Einnahmequellen. So kommen Sie auf Einkünfte von teils Dutzenden Millionen US-Dollar , wie eine aktuelle Auflistung des Wirtschaftsmagazins "Forbes" zeigt.

Insgesamt sei die Influencerbranche 250 Milliarden Dollar wert, so "Forbes" unter Berufung auf die Investmentbank Goldman Sachs . Bis 2027 könnte sich der Wert sogar noch verdoppeln. Allein die Top 50 Influencer im Ranking verdienten in den vergangenen zwölf Monaten 720 Millionen Dollar. Ihnen folgen zusammengerechnet 2,7 Milliarden Menschen auf YouTube, TikTok und Instagram.

Spitzenposition mit 503 Millionen Followern

Zuletzt stand Donaldson aber auch in der Kritik: So berichteten mehrere Personen, in einem neuen Produkt von MrBeast, Snackboxen mit dem Namen "Lunchly", Schimmel gefunden zu haben. Darüber hinaus gab es Vorwürfe zum Umgang mit Mitarbeitern in seiner Firma, in der Folge ließ Donaldson eine mehrmonatige Untersuchung durch eine Anwaltskanzlei durchführen und entließ mehrere Personen.