Equal Pay Day 2025 So viel verdienen Erzieherinnen in Deutschland

Von t-online , hja 07.03.2025 - 14:48 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine Erzieherin in einem Kindergarten (Symbolbild): Die pädagogischen Fachkräfte sind unverzichtbar für die Kinderbetreuung. (Quelle: Westend61/getty-images-bilder)

Viele Eltern wären ohne sie aufgeschmissen: Erzieherinnen betreuen, fördern und begleiten Kinder in ihren wichtigsten Jahren. Aber was verdienen sie eigentlich?

Im Zuge von Equal Pay Day (7. März) und Internationalem Frauentag (8. März) ruft die Gewerkschaft Verdi aktuell zu bundesweiten Streiks in allen Bereichen der Sozialen Arbeit und Erziehung sowie der Pflege und Gesundheit auf. Berufe in diesen Branchen gelten laut aktueller Statistik als frauendominiert mit einer Frauenquote von über 80 Prozent in Gesundheitsberufen sowie über 83 Prozent in der Erziehung, sozialen, hauswirtschaftlichen Berufen und im Bereich der Theologie.

Die Streikenden fordern unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Aber was verdienen die pädagogischen Fachkräfte in Deutschland eigentlich?

Gehälter variieren stark

Die Gehälter von Erzieherinnen variieren je nach Bundesland, Träger (staatlich, kirchlich oder privat) und Berufserfahrung. Laut einer Auswertung der Job-Plattform Stepstone liegt das Bruttogehalt von Erzieherinnen zwischen 2.817 bis 3.708 Euro pro Monat bzw. 33.800 Euro und 44.500 Euro pro Jahr. Zu beachten ist, dass es hierbei große regionale Unterschiede gibt:

So verdienen Erzieherinnen in Rheinland-Pfalz Stepstone zufolge durchschnittlich 39.900 Euro pro Jahr und stehen damit an der Spitze. Eher im unteren Bereich befinden sich die Erzieherinnen der östlichen Bundesländer. Für Sachsen gibt die Job-Plattform beispielsweise ein Durchschnittsgehalt von 33.500 Euro an.

Die Angaben zu den Gehältern können außerdem je nach Quelle abweichen. Der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit gibt etwa eine bundesweite Gehaltsspanne von 3.378 Euro bis 3.948 Euro an und liegt damit in einem höheren Bereich als die Jobbörse Stepstone.

Tarifverträge regeln Gehälter

Viele Erzieherinnen arbeiten in tarifgebundenen Einrichtungen, die sich nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) richten. Dieser regelt nicht nur das Gehalt, sondern auch Arbeitszeiten und weitere Konditionen. Ist eine Kita an diesen Tarif gebunden, sind sowohl Arbeitgeber als auch Beschäftigte verpflichtet, sich daran zu halten – es sei denn, es gibt einen individuell ausgehandelten Arbeitsvertrag mit besseren Bedingungen. In diesem Fall kann der Tarifvertrag ungültig sein.

Gibt es bei Erzieherinnen eine Gender Pay Gap?

Obwohl der Erzieherberuf stark von Frauen dominiert wird, gibt es eine kleine Lohnlücke zwischen männlichen und weiblichen Erziehern. Männer verdienen laut Stepstone durchschnittlich 3.250 Euro, Frauen 3.200 Euro brutto im Monat.

Auch die Bundesagentur für Arbeit weist einen geringen geschlechtsspezifischen Lohnunterschied aus. Allerdings handelt es sich auch hier um eine Differenz von weniger als 50 Euro zwischen Frauen und Männern.