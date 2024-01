Hauptunterschied zwischen Arbeitern und Angestellten

Überholte Unterscheidungen

Aus arbeitsrechtlicher Perspektive war die Differenzierung von Arbeitern und Angestellten lange relevant. So mussten Angestellte früher andere Kündigungsfristen einhalten als Arbeiter. Auch gab es klare Differenzen in der Arbeitsvergütung: Während Arbeiter meist einen Stundenlohn erhielten, bekamen Angestellte ein festes monatliches Gehalt.

Kaum Vorteile für Angestellte

Einen Unterschied aus gesellschaftlicher Perspektive gibt es heute nur noch in wenigen Kreisen. In den meisten Fällen erhalten Angestellte aufgrund ihres Status in sozialen Gefügen kaum Vorteile. Nur in wenigen Milieus, in denen besonderer Wert auf beispielsweise einen akademischen Hintergrund gelegt wird, fällt dies ins Gewicht.