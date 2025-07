Raucherpause in der Arbeitszeit: Darf der Chef sie verbieten?

Aktualisiert am 07.07.2025 - 10:55 Uhr

Aktualisiert am 07.07.2025 - 10:55 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die schnelle Zigarette vor der Tür lassen viele Chefs durchgehen – auch zusätzlich zur regulären Pausenzeit. Doch was sagt eigentlich das Gesetz dazu?

Bei vielen Rauchern ist die Sucht so groß, dass sie mit einer Zigarette in der Mittagspause nicht auskommen. In der Regel treibt es sie deshalb weit öfter nach draußen. Doch ist das eigentlich erlaubt?