Videotranskript lesen

Erster Tipp für eine gelungene Präsentation: Stehen Sie nicht zu breitbeinig da, auch wenn Ihnen schon mal vermittelt wurde, Das würde sehr selbstsicher und stabil aussehen. Nein. Es wirkt nur konfrontativ. Ein hüftbreiter Stand wirkt weit souveräner. Zusatz-Tipp Achten Sie oft mal auf Asymmetrie.



Asymmetrie in der Körperhaltung zeigen wir dann, wenn wir uns der Sache sicher sind.

Weiter zeigen Sie Souveränität, indem Sie eine entspannte Mimik zeigen.



Vor allem, wenn es ein entspanntes Lächeln ist. Warum?



Lächeln ist nur dann möglich, wenn unser streut Stresshormon, das Cortisol nicht besonders stark in unserem Körper zirkuliert.



Also ein Lächeln lässt Sie entspannt und souverän wirken. Dritter Punkt. Gestikulieren Sie. Auch wenn wir manchmal schon gelernt hätten, man solle nicht herum fummeln mit den Armen.



Wer nicht gestikuliert, wirkt nicht stabil.

Er oder sie wirkt langweilig.



Wir reden immer mit unseren Händen. Lassen Sie Ihren Händen also freien Lauf. Aber achten Sie auf zwei Bewegungsrichtungen.



In jeder Präsentation gibt es nämlich zwei emotionale Richtungen.



Einmal geht es um Begeisterung. Es geht um Aufmerksamkeit. Es geht um Dynamik. Da gehen die Bewegungen nach oben. Und dann gibt es Momente, wo es um Nachdruck und um Stabilität geht.



Nur die Abwechslung. Diese beiden Richtungen machen eine Präsentation interessant.



Es wird also Bereiche geben, wo sie die Menschen aufrütteln wollen, um die Inhalte danach zu manifestieren.



Und dann wird es wieder um Dinge gehen, wo sie mitarbeiten müssen,um am Ende eine Conclusio zu finden.



Die Abwechslung von Bewegungen nach oben und Bewegungen nach unten lässt Ihre Präsentation sehr attraktiv wirken.



Alles nur mit Ihrer Körpersprache.