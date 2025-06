Ob Porträts, Mode, Hochzeiten oder Werbung – Fotografen halten besondere Momente, Produkte und Motive fest. Doch welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es und welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein, um Fotograf zu werden? Dieser Artikel gibt einen Überblick über die verschiedenen Wege in den Beruf und zeigt, worauf es ankommt.

Klassische Ausbildung: der duale Weg

Der traditionelle Weg führt über eine dreijährige duale Ausbildung zum Fotografen. Dabei wechseln sich praktische Phasen im Ausbildungsbetrieb mit theoretischem Unterricht in der Berufsschule ab. Inhalte sind unter anderem:

Alternative Wege: Studium oder Fotoschule

Neben der dualen Ausbildung gibt es auch die Möglichkeit, Fotografie an einer Hochschule oder Fotoschule zu studieren. Ein Bachelorstudium dauert in der Regel sechs bis acht Semester und vermittelt neben praktischen Fähigkeiten auch theoretisches Wissen in Bereichen wie Kunstgeschichte und Medienwissenschaften.