Als Staatssekretär wird der ranghöchste Beamte in einem Ministerium bezeichnet. Doch welcher Werdegang führt dorthin? Ein Überblick.

Ein Staatssekretär (kurz: StS) steht direkt unter dem Minister oder der Ministerin eines Ministeriums. Er vertritt den Minister innerhalb des Ministeriums und hat in dessen Abwesenheit Weisungsrecht. Einen vorgeschriebenen Ausbildungsweg zu dieser Position gibt es in Deutschland nicht. Dennoch gibt es einige allgemeine Voraussetzungen.

Welche Ausbildung führt zum Staatssekretär?

In der Regel müssen Staatssekretäre eine diplomatische Laufbahn vorweisen. Für einen Karriereweg im Ministerium sind zudem meist ein Masterabschluss sowie das Bestehen eines Eignungstests Voraussetzung.

In welchem Fach der Master erlangt wurde, ist zweitrangig. Staatssekretäre kommen jedoch häufig aus den rechts- und politikwissenschaftlichen Bereichen. Auch Beamte mit einer Laufbahn bei Polizei oder Bundeswehr sind nicht selten. Allerdings gibt es auch Staatssekretäre, die ganz andere Fächer studiert haben. Staatssekretäre können, müssen aber nicht einer Partei angehören.

Wie viele Staatssekretäre gibt es in Deutschland?

Die Anzahl der Staatssekretäre ist begrenzt und hängt auch von der Anzahl der Ministerien ab. Derzeit gibt es in Deutschland auf Bundesebene 16 Ministerien mit in der Regel zwei Staatssekretären mit Beamtenstatus und zwei parlamentarischen Staatssekretären. Derzeit gibt es in Deutschland 38 Parlamentarische Staatssekretäre – 14 davon sind Frauen.