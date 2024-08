Juristen mit eigener Kanzlei und Partnern gehören auch in Deutschland zu den Top-Verdienern. Ein Anwalt bekommt aber kein Jahresgehalt von 200.000 Euro nur aufgrund seiner Berufsbezeichnung. Wovon das Gehalt genau abhängig ist, erklären wir in diesem Artikel.

Gehalt hängt von vielen Faktoren ab

Entsprechend breit ist das Gehaltsspektrum von Anwälten. Für das Drittel, welches in der öffentlichen Verwaltung tätig ist, gelten feste Einstufungsregeln und Tarifverträge. So erreicht ein Volljurist in Sachsen in der Besoldungsgruppe A13 mit der Endstufe knapp 69.200 Euro Jahresgehalt. Beim Einstieg in Unternehmen und Kanzleien gibt es deutlich mehr Verhandlungsspielraum.