Wie wird man Kriminalpsychologe? Mehrere Wege führen zum Ziel

Kriminalpsychologie ist keine eigenständige Studienrichtung, sondern eine Spezialisierung innerhalb der Psychologie oder Kriminologie. Der Weg in den Beruf beginnt also mit einem passenden Studium und einer praktischen Erfahrung. Diese Möglichkeiten gibt es:

Welche zusätzlichen Qualifikationen sind nötig?

Mit einem Master in Psychologie können Sie sich auf Stellen im Polizeidienst, beim BKA oder in der Kriminalpolizei bewerben. Erfahrung im Polizeidienst ist von Vorteil, da reinen Akademikern oft die praktische Erfahrung fehlt.

Einige entscheiden sich für ein weiterführendes Studium in Kriminologie. Allerdings wird dieser Master meist nur an Fernuniversitäten angeboten und muss selbst finanziert werden. In der Praxis wird jedoch der klassische Master in Psychologie bevorzugt.