Trick 1: Unlösbares als Chance verkaufen

So wehren Sie sich: "In einem solchen Fall müssen Sie Ihre genaue Arbeitsbelastung ermitteln", rät Albert. Das heißt: In 15-Minuten-Schritten aufschreiben, was Sie machen, wie lange das dauert und wer Sie beauftragt hat – mindestens eine Woche, besser einen Monat lang.