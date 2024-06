Dies ist etwa der Fall, wenn Sie als Student über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügen, das die Freibeträge übersteigt, oder wenn Einkommen der Eltern oder des Ehepartners angerechnet wird. Die volle Summe an Zulagen gibt es also nur, wenn keine Einkommensgrenzen oder der Freibetrag fürs Vermögen überschritten werden.

Während eines Bewilligungszeitraums von zwölf Monaten dürfen Bafög-Empfänger ab dem Wintersemester 2024/2025 höchstens 6.680 Euro verdienen, also im Schnitt monatlich 556 Euro, ohne dass die Ansprüche gekürzt werden. Bis Ende des Sommersemesters 2024 sind es nur 522,50 Euro. Bei selbstständiger Arbeit oder Pflichtpraktika ist die Grenze geringer. Zudem bleibt ein Vermögen von bis zu 15.000 Euro unberücksichtigt, für Studierende über 30 Jahre sogar 45.000 Euro.

Was gilt beim Auslands-Bafög?

Wer nur vorübergehend im Ausland studiert, etwa für ein Erasmus-Semester, oder dort ein Praktikum macht, bleibt in Deutschland versicherungspflichtig. Der Zuschuss zur deutschen Kranken- und Pflegeversicherung bleibt also bestehen.

Wer hingegen komplett im Ausland studiert, ist in Deutschland nicht mehr versicherungspflichtig und erhält beim Bafög dann auch nur noch den Zuschuss zum ausländischen Krankenversicherungsschutz.

Wie beantrage ich die Zuschüsse beim Bafög-Amt?

Das geschieht entweder im Formblatt 1 oder – falls es sich um einen Folgeantrag handelt – im Formblatt 9 . Unter dem Punkt "Kranken- und Pflegeversicherung" geben Sie im Formblatt 1 an, ob Sie während der Ausbildung

Wer nicht familienversichert ist, reicht mit dem Bafög-Antrag eine Versicherungsbescheinigung der Krankenkasse ein. Sie gilt in der Regel auch für die Pflegeversicherung.

Wo erhalte ich die Bescheinigung der Krankenkasse?

Meist können Sie die Versicherungsbescheinigung online im Kundenportal der Krankenkasse herunterladen. Dafür ist in der Regel zunächst eine Registrierung nötig. Bietet Ihre Krankenversicherung keine Download-Möglichkeit, wenden Sie sich am besten direkt an den Kundenservice.