Dermapharm ist aufgrund seiner großen Produktpalette in den Bereichen pflanzlicher Wirkstoffe für die Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie finanzkräftig aufgestellt. Der Aktienkurs des Unternehmens ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18 fair bewertet ( lesen Sie hier, was das KGV aussagt ). Das Unternehmen erwartet einen Gewinn von zwei Euro je Aktie in diesem Jahr. Außerdem zahlt das Unternehmen eine Dividende von 0,95 Euro je Aktie. Kurssprünge wie bei Tilray oder Canopy sind eher unwahrscheinlich.

Cantourage mit Medizinalcannabis auf Wachstumskurs

Cantourage ist ein börsennotiertes europäisches Unternehmen für medizinisches Cannabis mit Hauptsitz in Berlin. Das Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Cantourage bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol in pharmazeutischer Qualität.