Das Unternehmen weist unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen für 2023 ein Finanzergebnis von minus 203 Millionen aus – ein Verlust von minus 0,42 Euro je Aktie. Von der früheren Profitabilität sind die Herzogenauracher meilenweit entfernt. Dass Adidas in der Krise steckt, ist inzwischen auch bei den Verantwortlichen angekommen, die sich um Krisenkommunikation bemühen.

Finanzielle Situation

In der derzeit angespannten finanziellen Situation will Adidas trotz Verlusten eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie an seine Aktionäre zahlen. 2021 lag die Dividende noch bei 3,30 Euro je Aktie. In einer Analystenkonferenz teilte Vorstandschef Gulden mit, dass man Geduld brauche und ein Unternehmen nicht in zwölf Monaten drehen könne.

"Natürlich wissen wir, dass unsere Finanzergebnisse nicht gut sind", sagte Gulden. "Aber wir sind dabei, Adidas wieder zu einem guten Unternehmen zu machen." Das brauche jedoch Zeit. Der Konzernchef erwartet wieder zweistellige Wachstumsraten angetrieben durch die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris.

"Wir müssen Adidas erst dahin bringen, wo es hingehört", sagte Gulden weiter. Deshalb habe er aktuell noch keine Sparmaßnahmen in Angriff genommen, um die Aufbruchstimmung nach seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr nicht zu stören. Adidas müsse die Kostenbasis aber verbessern: "Wir geben zu viel aus." Mit anderen Worten: Ein Sparprogramm scheint unvermeidlich.

Attraktive Produkte für Konsumenten und Leistungssportler

Doch Sparen allein wird nicht helfen – auch die Attraktivität beim Publikum muss auf den Prüfstand. Um die Marke mit den drei Streifen wieder interessanter zu machen, muss Adidas Fachleuten zufolge auch mehr in die Entwicklung neuer Produkte investieren. Denn: Zahlreiche Sportmarken buhlen um die Gunst zahlungskräftiger Zielgruppen. Auch Mitbewerber Nike will mehr Marktanteile gewinnen und setzt dabei auf Exklusivverträge mit Sportlern und Mannschaften.

Auch die hierzulande weniger bekannten Branchengrößen wie Under Armour ebenfalls aus den USA oder der überdurchschnittlich wachsende kanadische Lululemon-Konzern versuchen, mit ausgefeilten Marketingkampagnen und moderner Sport- und Freizeitmode neue Käufer an sich zu binden. Doch die Verbraucherstimmung infolge von geopolitischen Krisen und steigender Preise bessert sich nur langsam.

Krisenstimmung in der gesamten Branche

Derzeit laufen die Geschäfte auch beim Konkurrenten Nike nicht rund. Eine Gewinnwarnung Ende März setzte den Aktienkurs unter Druck. Der Umsatz dürfte in der ersten Hälfte 2025 um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz schrumpfen, teilte das Unternehmen mit. Seine Direktvertriebsstrategie treibe das Wachstum nicht wie erwartet voran und es verliere an Boden in der Kategorie Laufsport.