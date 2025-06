Der baden-württembergische Schuhhändler Schuh Graf hat Insolvenz angemeldet. Es wurde ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet, wie das Unternehmen mitteilte. Ziel ist es, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und zukunftsfähig aufzustellen. Das Amtsgericht Stuttgart hat dem Antrag bereits stattgegeben und die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet. Sanierungsexperte Steffen Beck von der Kanzlei Pluta begleitet das Verfahren gemeinsam mit der Geschäftsführung. Der Verkauf in den Filialen läuft zunächst ohne Einschränkungen weiter.

Die Schuh Graf GmbH & Co. KG mit Sitz in Fellbach bei Stuttgart ist ein mittelständisches Familienunternehmen in dritter Generation und betreibt 27 Filialen in Baden-Württemberg unter den Marken Schuh-Mann und Quick Schuh. Insgesamt sind dort rund 160 Mitarbeitende beschäftigt. Laut Unternehmensangaben sind deren Gehälter über das Insolvenzgeld für drei Monate gesichert. Zum vorläufigen Sachverwalter hat das Gericht Rechtsanwalt Dr. Tibor Daniel Braun bestellt, der die Interessen der Gläubiger vertreten und das Verfahren kontrollieren soll.